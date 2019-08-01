佳英跟敏熙透露當女團7年個人總收入不到1000萬韓元。（圖／翻攝自ABOUT MINI어바웃미니 Youtube）

韓國女子團體Stellar於2011年出道，她們過去以火辣、超越尺度的MV與服裝引起熱議，不僅曾穿高衩旗袍露出丁字褲，還演出過19禁的開陰舞MV。去年Stellar宣布解散後，有成員跳出坦言後悔進入演藝圈，今年初有成員轉戰Youtuber，透露出道7年，每個人分別所賺到的錢不到1000萬韓元（約26萬台幣），無奈說不清楚錢到底是被誰賺走。

Stellar當年以〈Marionette〉的開陰舞走紅，隔年又因火辣服裝惹議，去年2月Stellar正式宣布解散，年底成員佳英受訪，談到有牛奶從嘴邊滴下的MV，指出那位20歲的成員被迫做了此事後，事後才知道充滿性暗示，「從那之後都不喝白色牛奶了，真的很受傷」。

論壇《instiz》最近挖出，成員敏熙今年初到佳英所開的咖啡廳，兩人錄了一支關於偶像Q&A的影片，回憶說：「我們的行程非常多，賺的錢也多，但不知被誰賺走，七年間我們所有收入加起來，應該每個人都不到1000萬韓元」，還因此受到很多外界壓力，敏熙也強調，本來不想說的，怕讓外界覺得她們可憐，如今離開演藝圈，才讓她們想誠實分享當時經歷。

(中時電子報)