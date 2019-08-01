龍潭下冰雹了 如珍珠蹦跳好新奇 (照片影片皆獲拍攝者授權使用)

不少民眾驚奇發現，眼前下的不只是雨水，還有一顆一顆如珍珠粉圓般大小的冰雹。 (照片影片皆獲拍攝者授權使用)

北部下午4時左右下起一場大雷雨，傳出桃園龍潭地區下起冰雹，讓屋頂「啵啵響」，不少居民趕緊用手機拍下驚奇的場景，在地居民更上網回報自己在哪裡也看到了冰雹，還有人把冰雹放在手掌上拍照，晶瑩的冰雹煞是可愛。

龍潭地區下午天色突變，伴隨著陣陣雷聲大雨也隨之落下，不少民眾驚奇發現，眼前下的不只是雨水，還有一顆一顆如珍珠粉圓般大小的冰雹。民眾紛紛在網路上回報在忠勇街、上林里、十一分、龍潭球場都看到了冰雹落下。

「鈑金！」有民眾笑稱為了汽車鈑金，趕快躲進涵洞裡，避免愛車被冰雹砸壞，也有民眾趕緊躲到遮雨棚下免得被砸傷，也有網友看到消息扼腕自己明明在附近「怎麼沒看到？」還有人笑說等下完冰雹要去「勘災」。

新竹氣象站主任李秀蓮指出，夏天對流比較強盛的時候，就有可能把冰珠、冰雹等從高空帶下來，由於這兩天午後對流旺盛，落在新北、竹苗等近山區，一方面午後熱對流較強，加上近山區地形作用，造成對流更加旺盛，這種情形發生的時候，就容易有冰雹的產生。

桃園市龍潭地區1日下午下起冰雹，民眾拍下融化前的瞬間。（民眾提供）

(中時 )