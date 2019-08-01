▲埔里警分局長方秋梅（左）上警察電播電台受訪還不忘帶全套反毒、喝酒不上路等相關宣導標語。（分局提供）

埔里警分局長方秋梅為落實暑期青春案，1日親至警察廣播電台臺中台，參加知名主持人季謙主持的「945會客室」專訪，特在節目中提醒家長注意青少年平日行為動態，以防範因為好奇、誤觸毒品，同時籲請民眾共同注意交通、婦幼安全以及治安問題。

埔里警分局落實防詐宣導，協助建立完善的防詐安全網絡，有效防制多起詐騙案，在治安會報中受到南投縣副縣長陳正昇及警察局副局長郭仁賓的肯定，會中並表揚協助防制詐欺有功的金融機構行員，也讚譽行員們的機警反應及熱心關懷提問，讓民眾免於受騙。

今天上午，埔里警分局長方秋梅又受邀前往警廣台中台，強化宣道漫長的暑假，警政署全力執行的「暑期保護青少年-青春專案」內容，主要就為保護青少年，防制少年接觸毒品與被害、防制少年被吸收加入幫派、防制少年參與詐欺集團、避免兒少遭色情行業利用。

方分局中在節目中除殷切的提醒青少年與家長，共同防制涉及不法，並也向聽眾宣導高齡者交通安全、7月1日酒駕新法上路後的新道路交通管理處罰條例等交通安全宣導，並也就防制竊盜、反毒、防詐騙等備受關注的議題做了極為詳盡的說明。

(中時 )