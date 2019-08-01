馬偕醫院。（圖取自Google Map）

馬偕醫院前董事長劉伯恩等人遭指，透過設立馬偕生物等三家公司掏空醫院。劉伯恩當時雖澄清公司並沒開發票營利，基督教長老教會總會代表也知曉其中流程，仍強行拔除其董座。台北地檢署偵查後認為被告等人之辯解堪可採信，且無積極證據證明被告有任何背信的犯行，今做出不起訴處分。

前馬偕醫院董事長劉伯恩、前院長施壽全、副院長張文瀚與多名董事遭指，未經董事會同意就擅自使用「馬偕」名義，106年9月設立「馬偕生物股份有限公司」、「馬偕管理顧問有限公司」、「馬偕真理股份有限公司」，掏空醫院，劉雖澄清公司並沒有營利，但長老教會總會仍強行拔除其董事及董座職務，劉伯恩因此提起民事訴訟，並聲請在民事官司判決確定前繼續擔任馬偕醫院董事長，並獲北院裁准，但長老教會總會仍硬拉劉下馬。

劉伯恩日前受訪表示，自己盡心盡力為馬偕，結果被說成掏空，「證據拿不出來」。且明明在他任內，改善員工福利、帶領醫院獲得醫學中心評鑑全國優等，卻被大家說成是「大壞蛋」，這些日子以來真得很委屈。

(中時電子報)