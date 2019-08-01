男團C.T.O將於月底在台大體育館舉辦首場售票演唱會，老闆羅志祥（小豬）、師姊愷樂當天到場力挺，一同演唱家族歌曲〈口袋裡的愛〉、〈有你我就不孤單〉；〈口袋裡的愛〉MV今首播，小豬表示會有家族歌的想法，是因為當一家公司越來越龐大，希望可以把大家凝聚在一起， 唱出想對歌迷說的話，把口袋裡的愛全部都奉獻給你們。

小豬、愷樂與C.T.O日前到海邊拍MV。（環球音樂提供）

〈口袋裡的愛〉曲風洋溢歡樂氣息，創造力家族也一起拍攝MV，在小豬的率領下，愷樂和C.T.O共度一場難忘的夏日海邊派對。拍攝第一天小豬邀大家登上價值8000萬的豪華遊艇，一行人出海享受難得的海上假期；C.T.O團員很多都是第一次出海，興奮之餘也幸好都事先吃了暈船藥，沒想到第一位頂不住暈船的是平面攝影師，拍攝到一半就忍不住抱馬桶吐；第二位有暈船感的是小豬，但敬業的他為了不影響大家，努力撐到拍攝完畢，才小聲告知工作人員請導演把船開回岸邊。拍攝的場景在基隆島附近的港灣，身為在地人的小豬化身超級導遊，帶眾人大啖附近的海鮮美食。

小豬、愷樂與C.T.O日前到海邊拍MV。（環球音樂提供）

MV耗時2天拍攝，繼首日遊艇出海，第二天導演賴偉康帶大隊人馬來到淡水區的海岸舉辦歡樂沙灘派對，百忙中抽空來拍MV的創造力家族，像參加員工旅遊一樣邊玩邊拍，小豬開玩笑表示，這大概是自己拍過最輕鬆的MV！而家族中唯一的女生愷樂，也展現和小豬搭檔主持的絕佳默契，當愷樂眼光瞄到小豬，她豪不遲疑地立刻往外面逃跑；而完全不知道即將發生甚麼事的C.T.O，下一秒就變成了落湯雞，因為調皮的老闆趁他們不注意時，率先發動攻勢用水槍掃射這6位大男孩，引爆水槍大戰。

(中時 )