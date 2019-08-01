◎連勝文評柯文哲 被政治耽誤的喜劇演員

台北市長柯文哲成立「台灣民眾黨」拚2020選舉，曾與柯文哲競選過台北市長的國民黨中央委員連勝文表示，「柯文哲是一個被醫學及政治所耽誤的天生黑色喜劇演員」，他祝福柯文哲能成功咬住民進黨，用他的無厘頭，敲碎民進黨的大「菜」頭。

◎林昶佐退出時力 黃國昌支持慰留

時代力量立委林昶佐今（1日）下午1時許宣布退出時代力量，未來將會以無黨籍身分參選台北市中正、萬華區立委，並支持總統蔡英文連任，對此，時代力量立委黃國昌表示，支持慰留林昶佐。

◎傳參與台民黨運作 王金平：我是國民黨人

台北市長柯文哲宣布籌組台灣民眾黨，為2020大選投入震撼彈，與郭台銘、王金平的三方合作更備受關注，王金平今早出席淡水河河祭路祭大法會時，被問到是否將參與台民黨運作，王表示，「應該不會吧，我是國民黨人怎麼會去做這個台民黨的事情。」

◎東京著衣併購內線交易 約談14人

股票上櫃公司「新零售」在更名前的久大資訊，2016年併購著名的「東京著衣」爆發內線交易案不法獲利近億元，台北地檢署1日指揮調查局台北市調處持搜索票，兵分12路搜索可能涉案的內線交易集團成員住處，並將久大前董事長鄭博文、徐金龍等14人約談到案，晚間將移送北檢複訊。

◎女友另結新歡 男坐8樓窗台開直播

台南市郝姓男子日前發現前女友劈腿分手，最近得知前女友已與其他男子穩定交往，內心苦悶，日前晚間竟在金華路一棟公寓大樓8樓住處陽台用手機開直播吞服不明飲料，民眾報案後，警方苦勸將他救回。

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