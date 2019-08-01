國立中興大學材料系特聘教授薛富盛獲續任校長職務，並於1日就職，他特別以「百年深耕、世紀躍升」為主題致詞，期勉主管及團隊能秉持「承先啟後、繼往開來」的精神，共創興大新世紀高峰。

細數過去4年校長任內的成果，薛富盛說，在師生及校長協助下，學校獲得教育部高教深耕計畫每年3.5億元補助金，全國排名第六；另在「玉山學者」攬才計畫中、學校也名列前茅；而科技部推動的「新型態產學研鏈結」價創計畫，興大累計通過6項，排名全國第一。

落實「以學生為本位」概念，薛富盛過去4年任內推動男女宿舍新建、改造男宿舍，大提升學生住宿率與住宿品質；此外，在產學合作方面也獲永豐銀行捐贈興建「食品與農業安全檢測大樓」，雙方將攜手打造國內第一所功能齊全且技術領先的農產品與食品檢測中心。

展望未來4年任期，薛富盛說，接下來希望爭取設置成立醫學院以及復興建成校區、中興新村校區，面對興大展望下個百年，也將強化農業生技與理工、人社跨領域的整合，聚焦人工智慧、大數據、物聯網與區塊鏈科技的發展，未來希望建構國際防疫獸醫人才培訓中心，並籌建校史館、「興大五村」宿舍等。

(中時 )