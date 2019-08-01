大陸31日公告8月1日全面暫停發放赴台個人旅遊簽注，等於陸客將無法來台自由行，未來相關措施是否會延伸至團客，陸委會副主委邱垂正1日表示，的確有部分旅行公會有提到陸方將縮減團客的消息，目前台旅會正持續了解，但尚無法證實。

邱垂正強調，依據「海峽兩岸關於大陸居民赴台灣旅遊協議」第一條聯繫主體的規定：有關兩岸旅遊的議定事項，應由我方台旅會與陸方海旅會來聯繫實施，雙方也應根據協議第九條履行及變更，及第十條爭議解決儘速協商解決。他重申，雙方都應該遵守協議。

至於有關於兩岸旅遊小兩會的溝通安排，邱垂正說，交通部觀光局昨天（31日）就已致函海旅會，進行相關的溝通，但是陸方尚未回應。

邱垂正表示，陸客來台觀光許可證有三個月的效期，陸客自由行的人數會從8月份逐漸減少，但歸零的時間會從11月1號起，相關情形會持續關注。另本事件是否會影響金馬小三通，目前仍在觀察。

針對本事件對觀光業造成的衝擊，邱垂正表示，會積極與相關機關針對業者受到的損害進行影響評估，也會與交通部觀光局溝通，視情況強化補助方案，還會會同相關機關，持續協助業者開發多元市場。

(工商 )