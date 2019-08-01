大陸宣布今（1日）起，停止申請及核發47個城市赴台的自由行通行證，引發熱議。對於客房數高的大飯店來說，陸客多以接團體旅客為主，影響不像小飯店旅館來得嚴重，某間客房數位居全台北前5大的飯店就稱：「還好不是限縮大陸團客！」

雖許多大飯店業者都稱對此並無太大衝擊，但卻各自默默更力拼保住國內客源和發展海外旅客。福容大飯店表示，福容連鎖飯店客群主要以國旅客人為大宗，大陸自由行客人佔比為3至5%，因此大陸限縮政策對福容影響不會太大，福容的國際旅客大多為日韓以及東南亞，近來部分度假型分店也開發了歐美客人；福容也主推大型獎勵旅遊、會議團體市場來增強團客，並持續加強其它國家入境客源。

晶華酒店集團回應，目前大陸自由行旅客占晶華酒店住客比例大約8至10%，對下半年度客房營收影響不大，加上日韓貿易戰有升高趨勢，許多原本要去韓國短期旅遊的日客，便轉到台灣旅遊，而日客住房比重增加恰好補足大陸自由行旅客的減少；此外，也想新招吸引海外遊客，像是因發現珍珠粉圓在日本很夯，因此針對日客推出珍珠粉圓住房專案，搶攻櫻花妹的心。

台北國賓大飯店住房主要以占比7成的日本客人為主，陸客占比在4%以下，對陸客來台受到管控而影響的程度有限；新竹國賓本以科學園區與商務客群為主，但近期在館內開闢親子沙坑遊戲區，盼開拓親子客群；而高雄國賓陸客占比為10%，又以團客為主，因此影響較小，而高雄國賓還有穆斯林認證之餐廳，房間也備有穆斯林相關物品，力爭東南亞客源。

台北喜來登大飯店跟寒舍艾美酒店目前陸客佔比大約1成，較不容易受單一市場波動影響，且2家均為國際連鎖品牌，對各國旅客本就具吸引力，近年來受惠於會員人數可觀之萬豪禮賞計劃（Marriott Rewards）累積來自世界各國之忠誠顧客群，目前也積極開發其他海外客源，如日、韓、東南亞等國，著重耕耘商務客、Long Stay住客及MICE客群，以降低可能之影響。

台北王朝大酒店也稱自由行限制令對飯店無大影響，而為擴大海外旅客，飯店近年來陸續赴印度、馬來西亞、菲律賓等國家參展，推廣飯店知名度與拓展新客源，因此今年飯店在東南亞地區的業績有顯著成長。

六福萬怡酒店陸客占比1至2成，也因此自由行陸客的影響有限，而飯店因萬豪集團的國際品牌加持，加上鄰近南港軟體園區，受惠近年大型會展轉移至南港展覽館，客群多為歐美客以及MICE商務旅遊，接下來企業簽約公司客戶仍將是台北六福萬怡酒店開發的主力市場，除穩固現有市場美、日韓、港澳等區域，更將配合政府推對新南向政策，開拓東南亞市場及開發MICE團，並致力於爭取星馬、印度以及俄羅斯等新國家客源。

(中時 )