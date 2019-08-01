大甲綠資材中心整建工程已完工，市議員施志昌（中）邀相關單位前往現場關心。（陳淑娥攝）

台中甲安埔地區有4000公頃稻田，每期產生高達2萬多噸稻稈，大甲綠資材中心日前已完工，預計9月試營運；面對龐大稻稈，市議員施志昌建議市府要設置專責單位，包括分類、載運等一條龍方式，才能有效處理及利用農業廢棄物。

施志昌表示，農民頻頻反映枯木樹枝等農業廢棄物無人清運，去年8月他建議市府後，環保局投入4500萬興建增設台中第2座綠資材中心，廢棄物透過曝曬、裁切、打碎等程序變成木屑，再送至外埔綠能生態園區進行氣化發電，讓垃圾變黃金。

台中市環保局指出，大甲綠資材中心已整建完工，預計9月試營運，工程包含破碎場、廢木堆置區等，另購置1台破碎機，每小時可破碎100立方公尺木材，最大可破碎80公分直徑木材，若送到外埔綠能園區做氣化發電需破碎至直徑5公分。

大甲建興里長蔡明河表示，甲安埔地區有4000公頃稻田，每期產生高達2萬多噸稻稈，大甲綠資材中心的設置確實幫助農民，但運送是農民一大困擾。

施志昌強調，面對龐大農業廢棄物，清潔隊是否有足夠的能量運送？建議市府設置專責單位，可與民間合作進行分類、載運等程序，以一條龍方式進行，否則空有綠資材中心，卻不能有效回收，無法讓綠資材中心發揮最大功效。

(中時 )