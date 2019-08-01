許姓宗親主委許順發，依循古禮在登記簿上登錄開龕門時辰與姓名持鑰匙開啟廟內龕門。（許家寧攝）

龕門的錦盒裝有紀錄簿、鎖頭與鑰匙。（許家寧攝）

老大公廟開啟鬼門後宣告中元祭正式展開，信徒焚香祈求老大公保佑。（許家寧攝）

傳承165年的「雞籠中元祭」，基隆市長林右昌、議長蔡旺璉與輪值主普許姓宗親會主委許順發1日共同開啟老大公廟龕門，依循古禮準備豐盛祭品，恭迎老大公到陽間「放暑假」接受供養，宣告百年祭典活動正式展開，歡迎各界來到基隆參加為期一個月的文化饗宴。

「北基隆、東宜蘭、南虎尾」雞籠中元祭為全台三大中元祭之一，從清咸豐年間流傳迄今，這項俗稱「開鬼門」的開龕門儀式，延續悠久歷史，昨天農曆七月一日下午以豐盛祭品牲肴，啟墓扉、釋放陰魂，象徵歡迎「好兄弟」暫到陽間接受民間供養。

在焚香祝禱、敬告天地，依序行獻禮後，老大公廟副主委王朝風將裝有鑰匙與名冊的錦盒取出，交接給許順發在登記簿上登錄開龕門時辰與姓名，待下午2點一到，信眾及各宗親會代表與林右昌等人陪同持鑰匙開啟廟內龕門，在鳴砲聲中完成儀式。

林右昌指出，中元祭各項傳承百年的祭典科儀，為台灣特有的民俗文化，從前一晚開燈夜點亮4000盞公燈到開龕門儀式一切順利平安，這是輪值主普許姓宗親會和各字姓宗親會共同努力，全台只有基隆市整整普渡一個月，盼保佑市民萬事如意，闔家平安。

雞籠中元祭起源早期泉州、漳州來台開墾移民，雙方械鬥死了許多人，經後人合葬取名老大公墓，隨著建廟設龕門，演變成特殊文化，中元重頭戲放水燈遊行，將在14日晚上舉行，市區將從下午5點半開始交管，遊行隊伍將前往八斗子望海巷放水燈，為市民及全台人民祈福。

(中時 )