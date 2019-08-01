大成高中學生沈尚宥（左）與吳福強（右），在全國水產創意烘焙競賽獲得冠軍殊榮。（何冠嫻攝）

甜點＋海鮮中西烘焙技術交流 大成高中奪冠

頭份市大成高中學生參加全國水產創意烘焙競賽以「友善銀髮、點滴在心」主題，用苗栗在地芋頭、地瓜等食材搭配虱目魚，製作少鹽少油的鹹派、蛋糕、蛋塔，在比賽中脫穎而出榮獲「冠軍」殊榮。

全國水產創意烘焙競賽，重視台灣高齡化社會，以「友善銀髮，點滴在心」為主題，讓全國烹飪好手激盪出具良好咀嚼性及豐富營養性，兼具健康、質感的下午茶，讓銀髮族享受食物的美好。

大成高中烘焙食品科學生沈尚宥與中餐廚師科學生吳福強在餐旅群科主任邱雪娥指導帶領下，一路過關斬將最後在入圍的2組科大、6組高職勁旅中，以「想食」為主題結合苗栗農產製作思目與派、香酥魚鬆、地芋的虱念勇奪冠軍。

沈尚宥說明，「想食」代表著對家人的思念與對食物的回味，參考著祖母的口味與期望，討論、研發合適的健康點心，其中「地芋的虱念」則以蛋塔方式製作，用地瓜、芋頭取代甜膩餡料，並在其中藏有魚肉，兼具飽足與低鈉減糖的健康飲食。吳福強則表示，「思目與派」以蔥油餅概念製作派皮，紅蘿蔔、枸杞、紅棗等製作內餡，再以虱目魚、洋蔥、杏鮑菇等做出少油鹹派。邱雪娥指出，沈尚宥與吳福強相差兩屆，將進入大學的沈尚宥4月份參加全國翻糖創意競賽得到第4名，藉這次比賽將兩人組隊交流中西廚藝，除傳承技藝外更激盪出驚為天人的火花，對他們合作無間的默契與展現專業烘焙技巧給予高度肯定。

(中時 )