弘光科大暑期英語密集班成績優異，林茂松教授(左)頒獎給進步第1名學生林姿萱(右)。（陳淑娥攝）

再辛苦都值得！弘光科大暑期英語密集班結訓，47名學生多益分數平均進步145分，升大三林姿萱一口氣進步325分，榮獲進步獎第1名；教授林茂松指出， 1個月密集班讓成績突飛猛進，接近學習英文10年的成果。

林茂松強調，全國大專校院學生英文程度，大一升大二時平均多益成績僅增加10幾分，密集班各組競合是進步主因，結訓不是結束，是努力學習英文的開始，後續每天要花1小時讀英文，第二年一定會再進步。

林姿萱多益成績前測335分，結訓時進步到660分，她說，很羨慕別人以流利英語與外國人溝通，很開心透過密集班學好英文，直呼暑假沒有白白浪費；進步300分的江亭暄表示，每天從早上8點半到下午6點，活潑有趣的課程令她大大提升英文能力。

語言中心主任鄭景媚表示，今年IEP暑期英語密集班多益成績平均進步145分，比去年第一次面臨多益新題型考試進步成績123分，更躍進一大步，今年完成後測學生47人，760分最高分、700分以上共3人、500分以上21名。

(中時 )