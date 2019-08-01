七夕情人節將屆，擁有365年歷史的竹南鎮慈裕宮首辦單身聯誼活動，凡25歲至40歲的單身男女均可報名參加，男女限額各50人，單身男性開放報名當日即秒殺，但單身女性報名人數至今仍不到一半，「男熱女冷」普遍存在於聯誼活動中，諮商心理師分析，女權意識抬頭，走入婚姻不再是女性的人生首選。
現代青年男女結婚少、生育率低，慈裕宮為促進婚育率，在年輕委員的提議下，將在9月29日辦理月老牽紅線活動，單身男女繳交300元保證金及5張今年7至9月的發票即可報名，慈裕宮表示，男性名額早早額滿，年齡約落30歲上下，其中不乏工作穩定、高學歷者，女性則還缺近30名。
心理諮商師王慧玿分析女性心態，不光是生兒育女的提前讓人備感壓力，公開的互動模式也讓女性難以釋懷，社會存在「大齡女子」、「剩女」等標籤，相對男性「黃金單身漢」等封號，女性聯誼交友有如被動挑選，即使處於挑選者地位也要負擔對象的不確定性，是普遍報名意願低落的原因。
「不婚」、「晚婚」風潮反映在適婚年齡的單身聯誼上，今年6月的中彰投苗4縣市聯合單身聯誼同樣面對男爆滿等女生來的情況，戶政科長沈欣怡指出，現今女性擁有經濟能力養活自己，大多拋棄尋找「長期飯票」的想法，除非遇到很喜歡的對象，否則很少主動出擊，不只苗栗，南投、彰化同樣面臨男熱女冷的情形，主辦單位需大力宣傳外加主動拉人，才可達到足夠配對數。
(中時 )
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