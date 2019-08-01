國人10大死因中，心臟病、腦血管疾病、糖尿病等慢性病就佔了5項，其共同危險因子為體重超標、腰圍過粗及三高。國健署表示，男性腰圍超過90公分，女性腰圍超過80公分，即代表腰圍過粗，罹患慢性病的風險也較大。

血壓高、腰圍過粗、飯前血糖高、三酸甘油酯高、高密度膽固醇偏低，這5個指標有符合3項或以上者就是代謝症候群，其中腰圍過粗未來罹患「心血管疾病」及「心臟病」的機率是一般民眾的1.44及1.56倍。

即便如此，國人量腰圍的習慣卻差強人意。根據國健署2018年健康促進業務推動現況與成果調查（HPSS），18-39歲者，共有52.1％的人超過半年沒量過腰圍；40-64歲者，50.8％超過半年沒量過腰圍；65歲以上者，則有36.9％超過半年沒量過腰圍。

許多人都以量體重、穿衣服的方式，測試自己身材是否符合健康標準，但國健署提醒，測量腰圍也很重要。測量腰圍並非找出最細的地方，而是測量肋骨及腸骨之間，保持正常呼吸，並在吐氣結束後量取腰圍。

(中時 )