「信望愛」心智障礙學員組成「愛的力量」樂團，在發表會現場熱情演出，博得熱烈掌聲。（王文吉攝）

「信望愛」心智障礙學員成果展，以茶會方式，讓貴賓品嚐手作點心及飲品。（王文吉攝）

「信望愛」心智障礙學員發表中秋公益禮盒，內有和果子及月餅造型的手工皂，希望社會大眾支持訂購。（王文吉攝）

為訓練心智障學員自己「釣魚」，信望愛智能發展中心1日舉辦心智障礙學員成果展，學員透過走秀發表中秋公益禮盒，，成果展則以茶會方式，讓貴賓品嚐手作點心及飲品。學員今年7月組成「愛的力量」樂團，更在現場熱情演出，讓賓客品嘗茶點，同時享受音樂饗宴。

成果展除了展現心智障學員平日學習的茶點和音樂表演，中心學員阿月和其他多位同學特別以走秀方式展示手作的「中秋公益禮盒」，內有和果子及月餅造型的手工皂，今年首次結合烏龍茶包的茶香禮盒更是別具巧思。

37歲多重障礙的阿月，以前是情緒控管能力較弱的大女孩，經過中心陪伴支持及輔導，漸漸地能合宜表達自己感受及想法，阿月和小組的同學分工合作，完成客人訂購的手工皂。

阿月說，因為售出的手工皂老師會發工作獎勵金給她，她想用獎勵金買漂亮的珠子，再做成手鍊送給老師及朋友們，今年中秋禮盒希望大家會喜歡能多多訂購，這樣她就可以買很多的珠子，多做幾條漂亮的手鍊。

信望愛中心執行長陳育真表示，中心以生活自理訓練、體適能、社交人際溝通、手工皂技藝陶冶等多元活動，來支持及提昇心智障礙者自立生活能力。雖然他們的學習往往要比一般人花更多的時間與精力，卻是他們不向障礙投降，用生命付出努力所展現而來的成果。

到場共襄盛舉的社會局陳坤皇表示，「信望愛」是台中縣時期第一個立案的身障機構，26年來獲得評鑑優等肯定。看著心智障礙學員開心的載歌載舞表演，品嚐他們手作的成品，可以感受到他們的成長和生命力，也希望社會大眾支持他們用心製作的「中秋公益禮盒」。

(中時 )