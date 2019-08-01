舊國泰塑膠竹南廠南側廠區20多年前遭驗出土壤及地下水分別受「汞、鎘、鉻、鉛」及「氯乙烯」汙染，目前已被列為控制場址，去年底環保局核定土壤整治計畫，卻在第一季審查會發現諸多缺失，其中受關注的「汞廢土」出場固化處理，廠商至今仍未確定，讓環保局的整治作為備受抨擊。
土壤整治計畫今年初啟動，控制場址內車輛進出頻繁，竹南民眾看著挖出的滿山廢土，不禁憂心揚塵、逕流水等會遭成二次汙染，苗栗縣議員宋國鼎指出，環保局核定的整治計畫與實際執行狀況有諸多不符，除了負責廠商無環工背景，計畫中的汞廢土固化處理廠商也拖到現在還沒確定。
宋國鼎表示，事先挖出的汞廢土就堆置現場，環保局承諾進行覆蓋防止揚塵汙染，原本這些廢土應盡速載運出場進行固化處理，不料整治計畫通過，配合廢土離場的固化廠商卻不明，即便環保局回應運出場的皆為未汙染物，也難保汞廢土會被夾帶逃過電眼運出場外。
環保局回應，土壤整治計畫目前仍處於前期階段，針對電子渣、營建廢棄混合物皆已核定處理商，並由特定車輛載運，由於廢棄土立方數量龐大，整治廠商還需與多家處理商洽談，因此尚未核定廢土清運離場許可，為期18個月的整治計畫，每3個月會進行1次監督會議，出入口裝設監視器，將特別審視車輛載運物，要求業者落實工地管理。
(中時 )
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