位於鶯歌、樹林交界的樹林垃圾焚化廠，今日下午卻冒出陣陣白煙，外界質疑有汙染空氣疑慮，樹林垃圾焚化廠說明，這是停爐時的正常現象。

樹林廠表示，今日2號爐開始停爐歳修，在停爐後仍須持續抽風冷卻爐體，當溫度低於空氣汙染防制設備 （袋式集塵器)）的有效操作溫度時，會有少量殘餘在爐內的粒狀物排出，期間約10至20分鐘，屬停爐時不可避免的正常現象，對空氣品質的影響非常輕微。

(中時 )