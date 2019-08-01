樹林垃圾廠冒煙汙染空氣？環保局：停爐正常現象 19:162019/08/01 中時 陳俊雄 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 樹林垃圾焚化廠下午煙囪白煙裊裊，環保局解釋是歲修停爐正常現象。（陳俊雄攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 位於鶯歌、樹林交界的樹林垃圾焚化廠，今日下午卻冒出陣陣白煙，外界質疑有汙染空氣疑慮，樹林垃圾焚化廠說明，這是停爐時的正常現象。 樹林廠表示，今日2號爐開始停爐歳修，在停爐後仍須持續抽風冷卻爐體，當溫度低於空氣汙染防制設備 （袋式集塵器)）的有效操作溫度時，會有少量殘餘在爐內的粒狀物排出，期間約10至20分鐘，屬停爐時不可避免的正常現象，對空氣品質的影響非常輕微。 (中時 ) #樹林 #空氣 #正常現象 #汙染 也許您會感興趣 推薦閱讀 永齡健康基金會攜手衛生與醫療單位前進桃園樹林新村義診 17:102019/07/28 財經 室內環境治理人員 訓練班招生 04:102019/07/29 產業．科技 智利外海漏油4萬公升 淨土受汙染 18:432019/07/29 國際 iPhone XR、葉黃素 神腦上半年熱門產品 23:222019/07/29 財經 農地設初級加工場 農委會擬鬆綁 04:102019/07/30 生活新聞 環保外交 空汙防制新南向區域合作 15:392019/07/30 生活 樹林藏百件有洞內衣 女人不敢出門 15:412019/07/30 日常 切除胃剩3分之1 中風病父育4子獲頒樹林模範父親 17:562019/07/31 生活 樹林柑園地區易淹水 區公所展開整治疏濬 15:002019/08/01 生活 生活熱門新聞 心血管專家絕不吃 這菜含油量爆表 - 生活 秋冬國旅大灑幣 1張圖看懂補助多少錢 - 生活 下周有雙颱？專家曝這天是關鍵 - 生活 輕颱「薇帕」生成 明大雷雨襲全台 - 生活 會勘李佳芬祖墳跌2跤 命理師驚喊糟糕 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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