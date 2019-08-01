「共造城市─中港溪流域」活動1日蓋手印啟動，盼藉以喚起民眾的在地認同感。（何冠嫻攝）

「共造城市─中港溪流域」活動1日揭開序幕，邀請居民捏出心中城鎮樣貌。（何冠嫻攝）

「共造城市─中港溪流域」啟動 捏塑自己的家園

三灣鄉青年將藝術資源導入社區，1日啟動「共造城市─中港溪流域」活動，邀請居民透過陶土捏塑與對話交流的方式回溯家鄉歷史、發展願景，攜手居民共造城市喚起在地認同感。

共造城市計畫由德國藝術團體「Leut’Werk」發想，引導民眾討論各種空間發展與規畫議題，並共同參與家園事務保存資產或發展新產業，其中位在德國基爾、建立於1888年的「老牛奶廚房」就因此保存至今。

「共造城市─中港溪流域」活動由共造城市亞洲小組、藝渡．三灣以及台北市立大學視覺藝術學系共同辦理，將於2日起在三灣國小廣場展開3天活動，利用超過6噸的陶土，與民眾捏出過去、未來的中港溪流域景致。

共造城市亞洲小組成員鄭安齊表示，中港溪流域從前為貨物往來和漢人、平埔族、原住民族群交流的地方，三灣、獅潭、南庄等鄉鎮也隨之建立，透過與地方交流，居民以身體經驗與對在地的理解、周遭生活的想法，親手捏出記憶中與心目中發展方向的城市樣貌。藝渡．三灣工作室創辦人溫心榆為在地返鄉青年，她表示，連3天分別安排客庄傳統婦女與嫁進三灣的新住民以及返鄉青年講述對在地的觀點，帶著居民以不同面向認識家鄉公共建設、空間、都市規畫和文化資產維護等議題，進而認同在地文化，並攜手為家鄉盡份心力。

(中時 )