台灣喔熊在法國升空。（楊漢聲翻攝）

原常駐台東鹿野高台參加2019年臺灣國際熱氣球嘉年華活動的臺灣喔熊(OhBear)，首次代表台灣訪歐參加於法國梅斯（Metz）舉辦的世界熱氣球節(Grand Est Mondial Air Ballons) ，於7月29日與百顆來自世界各地熱氣球升空，背著阿美族美麗情人袋、披著印有Taiwan字眼橘色閃亮小披風，可愛程度大爆表，成為另類台灣之光。

法國梅斯（Metz）舉辦的世界熱氣球節為歐洲最大熱氣球嘉年華、為世界參與團隊數最多的熱氣球活動之一，舉辦至今邁入第19屆，活動自7月26日開始，為期10天，總共吸引來自世界各地超過500顆熱氣球參加。

由台東縣府與交通部觀光局及天際航空共同合作參加並代表我國觀光形象大使的「喔熊」熱氣球在29日升空，可愛的模樣及造成成為全場焦點，披著印有Taiwan字眼橘色閃亮小披風更是吸引全場目光，成為台灣最可愛的觀光外交大使。

台東縣府交觀處指出，國籍編號為B-00012號的台灣喔熊(OhBear)，是台東縣府與交通部觀光局繼愛心球後，攜手合作打造之台灣第2顆造型球，不但融入原住民族元素，更有著印有Taiwan字眼的披風，充滿濃濃台灣、台東味，這次喔熊熱氣球歐洲宣傳除了法國站之外，後續並將前往英國、荷蘭及德國等地參加各次熱氣球展會，以行銷台灣觀光。

(中時 )