台北市長柯文哲要組政黨，他今天坦言進軍國會的確是他們的目標。資深媒體人尚毅夫直指，郭柯結盟機率走高中，國民黨要擔心的是，他們的下一步，一定是拉攏前立法院長王金平。

尚毅夫指出，柯P曾提過沒有錢和組織要怎麼選總統，如今他組政黨，進可攻退可守。柯P若是為選總統，緩不濟急，他的首要目標就是進軍國會，進而在2022年九合一選舉，提出議員候選人，甚至提名縣市長，藉此建構他在地方上的組織和基層。

尚毅夫認為，郭柯結盟就是找錢。郭柯結盟的可能方式，就是柯P放棄選2020，以後再拚2024，組黨後挺郭台銘，郭無論當選與否，4年後再改支持柯。

尚毅夫在《放言》撰文點出，郭出戰，柯的支持者雖不會全部轉嫁給郭，但柯P組黨後挺郭，郭也力挺柯黨，轉嫁的比例可能就會提高，這對郭參選還是有好處。若由郭參選總統，國民黨就是分裂，但更讓國民黨擔心的是，郭柯結盟後下一步，一定是拉王金平進來，手握陸軍的王金平若也加入，國民黨重返執政之路恐荊棘遍布。

(中時電子報)