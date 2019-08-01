環保署剛今年7月31日公告第13屆環評委員名單，婦女新知發現21位環評委員中僅2位女性，男性委員占比高達9成，性別比例嚴重失衡，也與環保署自行訂定的性別平等推動計畫目標背道而馳。

婦女新知表示，民國94年、98年間，原行政院婦女權益促進委員會即決議，各政府部會所屬委員會全體委員性別比例須達任一性別比例三分之一。各政府單位、學校等公家單位均以此為目標，為性別平衡政府運作做出努力。

此外，婦女新知也發現環評委員會組織規程中，尚未將任一性別比例三分之一目標納入。依照環評委員會專家學者委員遴選要點：「四、專家學者委員之專長，考量環境保育及社會經濟等面向之衡平性，應涵蓋生活環境、自然環境及社會環境等領域。」在這些領域中已有眾多女性專家學者，可為相關任務做出貢獻。

婦女新知呼籲，環保署應正視署內的性別平等推動計畫，面對所屬委員會未達性別比例目標的問題，尤其環境影響評估審查常涉及社會關注的重大開發議題，是需要整合環境保育及社會經濟等面向跨領域討論，並非單由某些技術專業所決定，所以更應首先在性別比例上積極納入各專業領域女性參與，以促進公私部門決策參與性別平等。

(中時 )