大陸中國地震台網正式測定：1日16時50分在台灣海峽（北緯23.36度，東經118.58度）發生4.2級地震，震源深度11公里。

甫發生在台灣海峽的此一4.2級地震，為去年11月26日台灣海峽6.2級地震的一次餘震，地震造成福建沿海部分地區有感。據地震資訊播報機器人指出，此次震央距福建海岸線最近約101公里，距台灣則約151公里。

(旺報 )