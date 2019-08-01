台灣海峽發生4.2級地震 震源深度11公里 18:422019/08/01 旺報 賴廷恆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 1日下午台灣海峽發生4.2級地震。（取自澎湃網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸中國地震台網正式測定：1日16時50分在台灣海峽（北緯23.36度，東經118.58度）發生4.2級地震，震源深度11公里。 甫發生在台灣海峽的此一4.2級地震，為去年11月26日台灣海峽6.2級地震的一次餘震，地震造成福建沿海部分地區有感。據地震資訊播報機器人指出，此次震央距福建海岸線最近約101公里，距台灣則約151公里。 (旺報 ) #地震 #台灣海峽 也許您會感興趣 推薦閱讀 日本怪地震 震央4級 500公里外6.5級 19:432019/07/29 國際 台海軍演 陸遼寧艦編隊將秀封鎖力 13:162019/07/30 軍事 花蓮地震 規模3.3 震度4級 16:542019/07/30 生活 S400防空系統鎖死台F16戰機？陸專家：用不著 19:002019/07/30 軍事 住宅地震險增溫 投保率突破35％ 04:102019/08/01 投資理財 住宅地震險基金管理辦法 2大修正 04:102019/08/01 投資理財 生活熱門新聞 心血管專家絕不吃 這菜含油量爆表 - 生活 秋冬國旅大灑幣 1張圖看懂補助多少錢 - 生活 下周有雙颱？專家曝這天是關鍵 - 生活 輕颱「薇帕」生成 明大雷雨襲全台 - 生活 會勘李佳芬祖墳跌2跤 命理師驚喊糟糕 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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