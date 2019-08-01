明道大學餐旅管理學系學生王毓祺、林長億及廖珮晴，參加2019高雄易牙美食節「第22屆全國美食文化大展」，在「冷盤前菜達人」和「創意套餐」項目上，榮獲2金1銀1銅的好成績，奪金祕密武器還桂花入菜，創意飄香讓人讚不絕口。

易牙有廚師祖師爺之稱，每年農曆6月28日誕辰當天，皆會舉辦相關慶祝活動，是國內餐飲界獨具特色的節慶文化，高雄易牙美食節的全國創意美食大展已經邁入第22屆，高手如雲。

在激烈競逐拿下冷盤前菜達人金牌獎王毓祺說，冷盤除了爽口、開胃，視覺效果特別重要，特挑了翠綠水蓮搭配鮮蝦、雞肉入菜，但怎麼提味全面提升色香味？繳盡腦汁，又來才想到了以桂花當祕密武器，淡雅清香、不搶眼又畫龍點睛，奪得一致好評。

王毓祺說，從6月便開始備戰，如何配色是一大挑戰，幸好有系上老師關保祐指導，讓初次參賽，順利贏得好成績。

參加創意套餐競賽林長億同學，以中菜做法、西式擺盤念，選用夏季水果芒果入菜

。開胃菜「神龍擺尾」，將紫地瓜、虱目魚尼及蝦泥結合，最後淋上芒果汁增加清爽感。

主菜「脆皮雞腿肉拚芒果三色捲」用雞肉加上花枝泥，再加入芒果塊增加口感，把當季食材發揮得淋漓盡致。林長億說，花了2個月能拿下獎章真得好開心。

(中時 )