高雄市長韓國瑜今(1)日出席並主持學年度新、卸任校長布達暨交接典禮，為展現對教育工作人員的尊敬，致詞前向在場95位校長行90度鞠躬，讓不少校長嚇了一跳。韓國瑜解釋，教育人員對學生及家長的影響既深又遠，所以他看到校長還是發自內心的感動。

據《中評社》報導，韓國瑜今天出席並主持學年度新卸任校長布達暨交接典禮，韓國瑜出席典禮上台致詞先說，他發現做完鞠躬的舉動，發現好多校長看到嚇一跳，這是因為記起小時候老師訓斥很兇，不打手心、專打手背，手真的很痛，可是只要校長巡堂，老師就會趕快把棒子收起來。韓講到這一段往事還忍不住笑出來，他說「所以看到校長才會特別尊敬。」

韓國瑜並強調，未來高雄一定要推雙語教育，雖然錢不太夠，仍擠出新台幣2千萬元來辦理，下一代台灣的孩子若沒辦法流暢使用中英文雙語，未來人生旅途競賽一定會吃大虧。他希望結合有愛心願意宣導英語的老師，再不用花大錢的情況下來推動雙語，結合更多宗教團體、非營利組織將師資引進高雄。

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(中時電子報)