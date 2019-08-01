英仙座流星雨已經開始活躍，10、11日兩晚是極大期，一小時預估可能看到最多150顆流星，屏東縣恆春半島觀光產業聯盟在低光害的墾丁社頂公園大草坪舉辦「墾丁星海草地音樂會」，結合野餐、音樂、天文，邀請民眾免費參加，創造另類墾丁遊程。

今年英仙座流星雨活躍期為7月13日至8月26日，10、11日兩晚是極大期，每小時預估可看到120至150顆流星。墾丁社頂公園大草坪因光害少，是觀星好場所，為了鼓勵更多遊客到墾丁體驗不同遊程，產業聯盟因此結合天文教育舉辦音樂會。

產業聯盟理事長林榮欽表示，10日將邀請金曲歌手戴曉君開唱，4天晚上均有天文老師為民眾解說星象，還有流星許願、住宿買一送一、智慧型手機抽獎、天文科普教育、流星雨野餐等，8月每個周六晚上5點半至9點，民眾可自行前往免費參加。

鵬管處長陳煜川表示，這次邀請屏東大學天文社擔任星空導覽老師，內容有「當牛郎織女遇見流星雨」、「帶小孩的木星與搖呼拉圈的土星」等不同主題，還有親子互動趣味天文攤位，除了適合浪漫情侶，也適合親子同樂。

(中時 )