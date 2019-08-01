▲妖怪村長林志穎（左）與參加園遊會開幕式的家扶兒童和貴賓們合影。（楊樹煌攝）

每年暑假，妖怪村的例行工作，除大活動魔神祭，另一項就是協助南投家扶中心舉辦為期3天2夜的夏令營，招待南投家扶中心的孩子們免費入住妖怪村主題飯店，讓家扶孩子歡度難忘的暑假，此活動今年也邁入第10個年頭。

每年南投家扶中心都會在妖怪村舉辦3天2夜的夏令營，每次夏令營都有不同的主題，透過闖關活動等方式，引導孩子完成任務，提升團隊力及思考力，讓孩子有不同的新體驗。

今年主題為「我的五感人生」，上午開幕式時，妖怪村長林志穎也親自到場歡迎所有家扶兒童與志工的到來，會中首由妖怪小童傳愛，在鑼鼓喧天中顯現熱情洋溢氣氛也展現才藝，家扶孩子則演出精的太鼓表演。

南投家扶中心表示，隨著科技的發展快速，許多孩子仰賴3C產品的程度也日漸趨升，進而衍生出許多問題，今年活動，家扶中心希望藉由提升孩子的「五感能力」，來改善孩子對外在環境及生活事物的感受力，進而學習關懷他人，拉近與人之間的距離。

家扶中心並指出，有愛，就會成長茁壯，妖怪村陪伴家扶孩子這10年來，有很多再次回來的小隊輔，都是曾參與過夏令營的志願青年，參與此活動的工作人員和志工們無私的奉獻，讓愛可以不斷地永續傳遞，並帶給家扶的孩子們歡笑及成長的力量。

(中時 )