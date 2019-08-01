屏東潮州警分局有全台灣唯一蓋在警察局內的「警察廟」，神龕上也放有「神明值班台」，每周由一位神明輪值「值班」。（潘建志攝）

鬼門開！屏東潮州警分局有全台灣唯一蓋在警察局內的「警察廟」，祭祀5位神明，每到農曆七月就會舉辦中元普度，是分局的大事。有趣的是，廟宇神龕上也放有「神明值班台」，每周由一位神明輪值「值班」；廟宇建成後，也曾發生許多靈驗的事。

警察廟共祭祀三山國王中的「獨山國王」、關公、濟公、土地公、中壇元帥5位神明，這5尊神像是2003年1名農民在潮州水果集貨場拾獲的，神像被裝在箱中丟棄；送到警局後，公告半年無人領回，只能暫時安置在分局總務室，員警也按時祭拜。

員警向神明許願，結果十分靈驗，也有人拿卷宗拜拜而順利破案，分局因此由警察同仁募款，於2004年在分局旁的大榕樹下立廟。後來還像警局一樣增加「神明值班台」，每周由一位神明輪值「值班」。

分局員警回憶，之前有位分局長張慈慧非常虔誠，每天都會到廟裡上香，神明生日也會寄付供品，後來神明金牌被偷，還沒破案前她已調到南投，但還是很關心破案的事。一日她和朋友南下墾丁玩，途中順道來祭拜，沒想到祭拜時就抓到竊賊。

工友洪世興每天都會整理廟宇，被暱稱為「廟公」，他說現在每天還是很多員警會來拜拜，中元及過年大拜拜更是熱鬧，附近也有不少民眾也會來祭拜，成為忠實信徒。

(中時 )