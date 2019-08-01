大陸8月起禁止自由行旅客來台，現又傳出將於9月起恢復團客限縮措施，今日下午已有幾個省份旅遊局代表召開會議，預計下周公布實際配額。旅行公會表示，確實有聽說此事，但對岸應只會對內公佈。據了解，部分省份的配額直接被砍半，每月可來台團客數剩不到500人，明日將正式對大陸旅行社公布配額。

交通部長林佳龍日前表示，雖然大陸限縮散客來台，但仍有大陸團客可來消費。然而事情恐非如此美好，旅行公會全聯會理事長蕭博仁表示，已聽到大陸將限縮團客的風聲，下周應該就會公布，只是不一定會像自由行政策一樣公告天下，可能只是對內「交代」。

蕭博仁指出，過去大陸每個省市每月來台旅客數配額約為1000人到2000人，但蔡政府上台後，多數省市配額均降至1000人，幾乎沒有超過2000人。這次選前調整配額，恐再將限額砍半，每月僅開放500人來台團遊。

台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶表示，業者早有預測會有限縮手段，且本次大選又特別敏感，恐怕至少會就現有配額再砍二至三成。他說，去年九合一藍營勝選，陸方逐漸默許放寬配額，尤其有走訪高雄的旅行團幾乎申報都會通過，如今又要限制，對業者而言傷害很大。且依照作業時間，下周應該就差不多要公佈。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，大陸官方預計明日將對大陸旅行業者公布配額，再透過業者向我國業者傳遞，最差狀況應該就是就有配額砍半，或是維持去年來台人數。

不具名的航空業者表示，目前沒收到通知，但業者都心知肚明一定會發生限縮，如同去年九合一大選前與上次總統大選後一樣，但今年比較特別的是陸方將此限制搬上檯面，無非是想增加施壓力道。

陸客自由行不來了！ 恐重創南台灣觀光

(中時 )