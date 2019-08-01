夏天就是要到海島國家旅遊！AirAsia今日正式宣布「高雄-宿霧」、「高雄-克拉克」兩條新航線開航，首航班機載客近8成，並且搭乘首航的乘客皆獲得菲律賓觀光局贊助的禮品以及AirAsia精美商品，開航後民眾對海外旅遊又多一個新選擇。

AirAsia看準南台灣民眾熱愛海島型國家旅遊的商機，於今年5月接連開賣「高雄-克拉克」、「高雄-宿霧」兩條航線，分別推出單程未稅888、1288元起促銷價，特價期間為即日起至8月11日止，可購買2019年10月28日前出發的機票，優惠方案吸引民眾熱烈搶購，幾近完銷。

AirAsia看準南台灣民眾熱愛海島型國家旅遊的商機，於今年5月接連開賣「高雄-克拉克」、「高雄-宿霧」兩條航線，分別推出單程未稅888、1288元起促銷價，特價期間為即日起至8月11日止，可購買2019年10月28日前出發的機票，優惠方案吸引民眾熱烈搶購，幾近完銷。

AirAsia 台灣行銷總監魏瑞瑩表示，今日首航的「高雄-宿霧」、「高雄-克拉克」兩條直飛航線，顯示對南台灣觀光的重視，相信今天開航之後，未來高雄民眾想要探索菲律賓七千多個小島的魅力就更容易了。截至目前為止，AirAsia有4條從高雄出發的直飛航班，分別為高雄-吉隆坡、高雄-馬尼拉，以及今日開航的高雄-宿霧、高雄-克拉克，未來南部民眾在航班選擇上多了新選擇，不用再舟車勞頓到桃園機場。

(中時 )