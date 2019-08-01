台視、東森《男神時代》本周謝佳見跟葉星辰將展開曖昧模式，彼此從一開始的見面就狂鬥嘴，進展到甜蜜共眠。葉星辰還靠在謝佳見胸前睡著，笑說「因為他平常都有在健身，所以我手放在他胸肌上時，就覺得『哇超有料！有練過喔」，讓謝佳見哭笑不得。但在拍攝謝佳見甜笑看著葉星辰入睡時，畫面雖然唯美，但葉星辰卻直說自己絕對受不了，「如果知道睡著時有人這樣看著自己，我應該會被嚇死」。

兩人還在劇中大玩角色扮演，葉星辰化身醫生，坐在謝佳見腿上深情對望，互動曖昧。但他們卻直接爆料這場戲拍得超浮誇，謝佳見笑說「這場戲就是走一個類戲劇路線，我們要用很誇張的方式對戲，而且台詞非常的肉麻跟文謅謅，我跟星辰都要努力克制不能笑場」。且因葉星辰嬌小，所以不論坐在謝佳見腿上，還是手疊在男方手上都超小隻，讓謝佳見怎麼看都覺得她真的很可愛。

葉星辰也說，「我是第一次演出這麼非現實的橋段，我還記得導演要求我們要先做動作，譬如先轉頭、先摸臉後再講話，讓我印象超深。我還要華麗的轉身後坐在謝佳見的腿上，但我的鞋跟卻卡在土裡，當下其實超尷尬的」。葉星辰還自爆她跟謝佳見還互開玩笑，覺得彼此演得太肉麻，兩人都一喊卡就裝作想吐的樣子，引起全場大笑。但兩人也坦言這場戲可以玩很多過去沒試過的演法，導演還不斷讓他們去玩，而且呈現的畫面很漂亮，所以拍得非常過癮。台視、東森《男神時代》由謝佳見、葉星辰、劉書宏、夏語心、陽靚、安俊朋等人主演，並每週六晚間十點於台視，每週日晚間十點於東森綜合台播出。

(中時 )