郭雪芙與孫其君在八大《我們不能是朋友》飾演準備邁入婚姻的情侶，最新一集劇情中，郭雪芙因發現另一半竟未告知商量的情況下，就逕自更改原先談好的未來規劃，驚覺自己長期以來，總是被對方要求配合，並非共同做決定而難過。加上親眼見到孫其君輕摟上司劉品言的親暱互動，流露的微妙情愫讓她深受打擊，傷心欲絕的她哭腫雙眼拒絕再次妥協，決定忍痛拔婚戒毀婚，淚別孫其君。

郭雪芙決定對孫其君毀婚。（八大）

郭雪芙和孫其君是首次螢幕合作，戲外兩人也燃愛火。聊起兩人對戲過程，孫其君說：「她真的很調皮！」還搞笑自爆因為心思細膩，有時候會被郭雪芙欺負，「可能我說話的方式和行為，比較溫柔體貼，有一點點像女生，她就會說：『你怎麼這麼娘？』，還叫我『黎大娘』！」即便如此，孫其君仍很感謝她在兩人拍戲時的引導，「很多場戲我在演出的時候，會覺得那個情緒還差一點，但在和雪芙對戲的過程中，她的反應會幫助我將那個心境詮釋到位。」

孫其君與劉品言劇中有微妙情愫。（八大）

孫其君先前和劉品言因在戲劇《軍官．情人》飾演姊弟後結為好友，私下也延續當時劇中角色，以「姊」稱呼劉品言，孫其君說:「雖然她年紀比我小，但我真的把她當姊姊看，她的個性很大辣辣，很有大姊頭的感覺！」這次兩人改以上司和下屬的身分在《我們不能是朋友》一起演出，孫其君透露從得知劉品言要演他的長官，到兩人的對手戲正式開拍這段期間，他一直在做心理建設，「雖然彼此很熟，演起戲來特別輕鬆，但因為劇情的設定改變我們的關係，甚至會有一些親密的動作，所以我需要拿掉親人的那塊，用全新的身分去看待劉品言這個人。」

袁艾菲飾演郭雪芙閨密，角色討喜。（八大）

袁艾菲飾演郭雪芙閨密，角色討喜。（八大）

另外，袁艾菲在戲裡總是適時給予好友郭雪芙勇氣和支持，緊密的姊妹情誼讓她圈粉無數，「有非常非常多網友都傳訊跟我說，因為可菲，開始喜歡袁艾菲這個演員。還有人為了可菲去剪了可菲頭，問我要如何造型」，甚至還曾收到粉絲詢問「如果要變得跟可菲一樣帥，該從何做起」。聽聞有粉絲敲碗要讓郭雪芙和袁艾菲配對在一起，演活劇中角色的袁艾菲笑說：「謝謝大家支持，我自己那時也覺得我比褚克桓還Man，如果可菲真的出手，應該是近水樓台先得月，會成功喔！」

(中時 )