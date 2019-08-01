北市計程車自撞安全島 2人送醫 18:432019/08/01 中時 陳鴻偉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 計程車在愛國西路撞上安全島翻覆。（陳鴻偉翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 警方到場排除交通狀況。（陳鴻偉翻攝） 警消1日下午5時26分獲報，1部計程車行經中山南路往南，右轉愛國西路進入內側道時，疑因駕駛一時失神，車子撞上安全島翻覆，3名女乘客中有2人有撞傷，隨後被送往中興醫院治療，初查並暫無大礙。 警方到場後，對司機進行酒測，司機並無酒駕反應，現正調閱路口監視器釐清事發原因，計程車稍後也被拖吊至保管場，愛國西路已回復正常交通。 (中時 ) #計程車 #司機 #愛國 #愛國西路 #安全島 也許您會感興趣 推薦閱讀 陪女趕考遭撞 退休少將失愛妻 04:102019/07/28 社會新聞 藝界髮型師遺失手機 警助尋回 10:322019/07/28 社會 小貨車翻落國道台南10米邊坡 司機斷肢 16:142019/07/29 社會 計程車擦撞輕軌只罰600 捷運公司求償40萬元 11:492019/07/30 生活 小黃撞輕軌罰600元 新北捷求償40萬元 04:102019/07/31 地方新聞 四男去泰國玩什麼 老司機曝恐怖秘辛 14:352019/07/31 日常 失蹤印度咖啡大亨陳屍河畔 死因待查 20:072019/07/31 國際 囂張保時捷女與男司機互賞耳光 原來老公「很硬」 14:422019/08/01 社會 月薪8萬沒人去 老司機揭暗黑真相 15:552019/08/01 生活 老翁採草藥跌落溪 新店警急救援 18:422019/08/01 社會 社會熱門新聞 美腿正妹遭弟出賣 露「雪白側乳」上健身房 - 社會 葡萄王改標案 董座緩起訴繳千萬 胞姊背信遭起訴 - 社會 熱褲女主播慘遭路人爆菊 傷勢嚴重 - 社會 私菸案 檢調約談完 羅雅美、邱彰信移送北檢複訊 - 社會 火鍋吃到昏沈沈 人妻被抬上車脫褲啪啪啪 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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