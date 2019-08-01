警方到場排除交通狀況。（陳鴻偉翻攝）

警消1日下午5時26分獲報，1部計程車行經中山南路往南，右轉愛國西路進入內側道時，疑因駕駛一時失神，車子撞上安全島翻覆，3名女乘客中有2人有撞傷，隨後被送往中興醫院治療，初查並暫無大礙。

警方到場後，對司機進行酒測，司機並無酒駕反應，現正調閱路口監視器釐清事發原因，計程車稍後也被拖吊至保管場，愛國西路已回復正常交通。

(中時 )