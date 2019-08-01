蔡旻佑時隔近4年，將8月底推出第6張專輯，近來每周都直播分享過去專輯中的故事，為新作的醞釀，他7月31日在IG直播時，原本要跟粉絲力推同樣所屬何樂音樂的蘇見信（信）新歌，一按播出時，豈料不慎播到他的新歌，一聽到2秒後覺得不對勁，趕緊關掉，他緊張說：「天阿，大家都有聽到嗎？」深怕被自己手誤搶先曝光了新作。

向來很疼愛粉絲的他，在直播中，自彈自唱多首經典歌曲，他經紀人Peggy表示：「他因為要直播彈琴，特地從家裡搬一台超重電子琴來公司。」相當用心。他同時也讓歌迷點歌，甚至熱情邀約歌迷一起聯合直播聊天。

而蔡旻佑目前已完成拍攝新輯的主視覺封面、2首新歌MV，他之前因許久未進錄音室錄音、拍攝MV等，表示很興奮、緊張。他在先前完成錄音後，坦言有鬆一口氣，隨即聽到接下來要忙拍MV，又讓他很緊繃，經紀人也虧他：「心情起伏很大。」據悉，他為新作與同事特別飛往日本治裝改造，還挑戰新髮型，他日前迫不及待想分享，上傳了新造型的照片，不過卻打上馬賽克，吊足粉絲胃口。

(中時 )