劇場鬼才宋少卿導演的全新原創舞台劇《搖櫓白蛇傳》，將於8/2至8/3於台北城市舞台演出。這齣挑戰傳統民間故事《白蛇傳》賦予全新寓意的作品，以新觀點解構大家普遍對白蛇傳的故事印象，以過去《白蛇傳》從未有過的角色搖櫓船夫(櫓夫)的觀點出發打造新故事，希望以詼諧幽默的詮釋給予觀眾歡笑與新的體悟。

本劇演出集結台灣優秀演員，且各個都有師字輩的深厚功力，飾演主角櫓夫的時一修和在劇中飾演浮誇情侶的吳世偉、梅若穎都擁有豐富戲劇經驗，早已在講堂傳課授業，而飾演許仙、白娘子的葉育德和錢宇珊都是傳統戲曲的科班出身，在這次特別融合了現代劇場及傳統戲曲的演出中，直接擔任起特別指導，幫演員們練身段，練說唱，以往從來沒有接觸過京劇身段，但從小練舞到大的小青—顏曉筠笑說：「這是第一次參加舞台劇的演出，之前只有電視劇的經驗，所以非常的緊張，但也非常的幸運，前輩們都是老師級的，讓我不用花錢請老師就可以學到很多。」在總彩排的採訪現場也安排劇中武打動作最多的〈水鬥〉一幕，展現演員們訓練多時的身段。

近半年來的排練，讓演員跟劇團工作人員培養了非常好的感情，由於排練場在新北投，且上下山又非常花時間實在太遠，所以就很自然的大家分成了汽車接送組和機車組，飾演情侶的吳世偉和梅若穎笑說他們的默契就是靠溫馨接送增溫的。而認真排練的演員們也發生入戲太深爭寵吃飛醋的小插曲，由於走位有修改，一時無法適應修改的許仙-葉育德，不小心喊了小青-顏曉筠”娘子”，讓白娘子-錢宇珊一聽大吃醋，沒好氣的對許仙-葉育德說，我看你八成是真的想娶”小青”當娘子，故意講錯的吧!! 讓葉育德緊張的結巴了起來，台詞全部卡住。讓導演在旁邊笑說：「 ㄟㄟㄟ，不要亂加戲阿，人家的名字是小青不是小三啦。」

導演宋少卿面對一班師字輩演員也笑說自己這次當了很輕鬆的導演，不用給太多的指導，大家都能互相切磋，在排練時甚至還會幫彼此增加戲份，所以這齣戲前前後後大概有20分鐘是演員自己增加的，集結眾人心力的作品希望每位觀眾在觀賞《搖櫓白蛇傳》時都能看得開心、笑得開懷。

《搖櫓白蛇傳》

演出時間：2019/8/2(五) 19:30、8/3(六) 14:30、19:30 共三場

演出地點：台北城市舞台

演出票價：2500、2200、2000、1800、1500、1200、800

購票請洽：兩廳院售票系統、萊爾富、7-11、全家便利商店

主辦單位：開麗娛樂黑、門山上的劇團

(中時 )