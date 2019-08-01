電影《緝魔》1日舉行媒體試片記者會，主演邵雨薇、莊凱勛、傅孟柏、吳翔震和導演盧豐淵共同出席，吳翔震首度透露在片中和傅孟柏聯手迷姦邵雨薇，傅孟柏趕緊澄清自己只負責「迷」，由吳翔震「姦」。吳翔震和邵雨薇下半身僅穿內褲上陣，由於感受過於真實，邵雨薇表示從開拍到殺青都沒和對方講話，「拍完那場戲，馬上坐上保母車衝走！」

邵雨薇至今回想該場戲，仍無法用言語形容心情，感嘆：「躺在那邊才知道有多無助！」只是清晰記得當天空氣的味道和所有細節，彷彿親身體驗被強暴的創傷，坦言當下相當恐懼，「身體真的會碰到，還感受到他的呼吸和頭髮晃來晃去。」吳翔震在旁趕緊帶著歉意說，2人之間雖墊著毛巾，但身體撞擊後衣物很難維持整齊，卻因此種下心結，直到宣傳期才把話說開。

吳翔震拍攝時陷入低潮，常獨自躲在陰暗角落投入角色情緒，不敢隨便和其他人搭話，自嘲：「第一部片就得罪大家。」反倒是傅孟柏擔心他心理狀態，經常抓著他聊天，還提醒他：「這樣不健康！」但吳翔震搞笑說每次一聊完就演不好：「都是他害我！」

莊凱勛和邵雨薇有場激情床戲，2人雖有事前溝通，但莊凱勛認為：「導演指令是電光石火的發生，然後戛然而止。」所以雖然排好動作，重點是開拍後的感受，「瞬間感受到對方鼻息，很貼的狀態，不會有太多理智！」

3位男主角為電影獻出背部全裸，大露豐臀，傅孟柏認為3人各有優勢，頗欣賞吳翔震的身材，「男生穿西裝一定要有屁股！」莊凱勛則因皮膚黝黑，「線條比較明顯。」傅孟柏則挑戰全裸畫裸體，他因有健身習慣，不擔心身材問題，但笑言在家雖會只穿內褲畫畫，全裸待在畫室又是另種心境，更透露國中上漫畫課就曾靠想像畫出裸體，片中也展現畫功。該片16日上映。

(中時 )