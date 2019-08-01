台北市長柯文哲1日正式宣佈自組新的政黨「台灣民眾黨」，並將在8月6日舉辦創黨大會，衝擊台灣政壇及明年的總統大選與立委選舉，不過對於屬於傳統政治生態的宜蘭縣而言，地方上的政治人物淡然看待，更紛紛表示，對於宜蘭的政壇不會產生什麼影響，至於「台灣民眾黨」是否真的能贏得立委席次，則要等選票開出來才知道。

宜蘭縣議會議長、國民黨宜蘭縣黨部主委張建榮表示，柯文哲組黨的主要目的應該是著眼於立委席次，但柯的支持者與時代力量較為相近，「台灣民眾黨」成立後到底具有幾席立委席次的實力，恐怕仍是個問號；至於對宜蘭的政治生態而言，並不會產生太大的影響。

曾擔任4屆立委、也曾是國民黨立院黨團大黨鞭的宜蘭縣副縣長林建榮則表示，柯文哲組黨之後，如果用心、用了對的方法，或多或少對於國內政治會產生影響，至於影響層面有多少，則無法預測；林建榮說，就個人目前的觀察，柯文哲大多都只是「喊喊而已」，沒有具體的陳述內容，但選舉這種事很難說，在票沒有開出來之前，沒人能說結果會如何；至於「台灣民眾黨」對於宜蘭政壇的影響，在沒有看到什麼重要的人參與的情況下，影響力應該是非常小。

民進黨宜蘭縣黨部主委黃建財則說，一個政黨的成立要看的是「核心價值」，民進黨是以台灣優先為核心價值，但「台灣民眾黨」主張「兩岸一家親」，並不是以台灣為主體，因此他認為「台灣民眾黨」在台灣、在宜蘭都沒有票房，至於立委席次方面，目前還難以估算。

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(中時 )