行政院農委會主委陳吉仲今日在嘉義縣長翁章梁偕同下，先後前往竹崎鄉及義竹鄉訪視冷鏈物流園區的規畫及可行性的補助經費，也與在場農民做意見交流。陳吉仲允諾，農委會將補助約1030萬在竹崎冷鏈物流園區，也呼籲農民能加保農民職業災害保險，保障收益。

1日下午陳吉仲在翁章梁、立委陳明文、農委會農糧署運銷加工組副組長陳吉成等人陪同，前往嘉義縣竹崎鄉冷鏈物流園區所需的補助經費及相關設備，接下來轉往義竹鄉御良田玉米生產合作社聽取農民心聲。

陳吉仲表示，農委會補助1030萬的冷鏈物流園區，會包含設備及肥料的更新、園區可擴增至60坪，以及擴充堆高機等設備，萬一作物在生產過剩時，透過冷鏈體系，緩衝農作物腐敗情況。此外，他允諾會與竹崎農會一同找尋通路，以良好價格做銷售。

陳吉仲強調，行政院長蘇貞昌宣佈編列10億預算，放在補助農漁畜建置冷鏈、冷藏、加工等設備，協助產業升級。故企盼台灣的冷鏈體系能建置完善，並在今年內就補助到位。

竹崎鄉農會總幹事林孟怡表示，竹崎盛產水果，除冷鏈物流園區外，加工技術也相當重要。因內銷產量有限，故除了冷凍儲存以外，希望未來有更多加工設備來延長水果品嘗期限。

陳吉仲結束竹崎行程後，趕往義竹鄉聽取在地農民想法，他表示，6月秋行軍蟲侵台，許多玉米田因而損害，農委會不僅採取應變，還有後續休耕補助，全部都由農委會補助受災農民。

現場農民提問新的老農津貼多久能實施，陳吉仲說，目前津貼為7256元，4年將會檢討1次，正在研議新的方案，津貼不會少於7500元，將持續照顧到農民身計。

(中時 )