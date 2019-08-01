台灣羽球男單一哥周天成正在泰國羽球公開賽奮戰，今天不但男單第二輪直落二輕取印度前世界球后賽娜的丈夫卡許亞普（Parupalli Kashyap）、晉級八強，下周更新的世界排名，將擠下中國大陸好手石宇奇成為世界第二，締造本土男將新猷。

本周世界排名前三不變，依序是日本桃田賢斗、石宇奇及周天成，而小天積分8萬4698分，只落後石宇奇4563分，因為今年世界羽球錦標賽8月19日展開、比去年晚打，選手們下周的世界排名將不會把去年世錦賽的分數算進去，因此石宇奇會被扣掉去年世錦賽銀牌進帳的分數，改計入今年馬來西亞大師賽八強的5040分，因此下周積分重扣5960分、降為8萬3301分，而周天成則是失去去年世錦賽八強的7200分，改計入今年亞錦賽6420分，一來一往損失的分數只有780分， 下周的積分8萬3918分，小天將以617分之差超越石宇奇，成為男單世界第二。

台灣羽球男將過去曾有從印尼轉籍過來的名將陳鋒，於1996年爬上世界第二，而周天成將是第一位能達到這個排名的純本土男將。

今天的泰國公開賽男單第二輪，周天成只花33分鐘，就以21：9、21：14勝出，可惜女雙許雅晴/胡綾芳、男雙李洋/王齊麟都是直落二出局，另一組男雙盧敬堯/楊博涵則和大會第3種子李俊慧/劉雨辰拚滿3局，最終17：21、21：11、11：21敗下陣來。

(中時電子報)