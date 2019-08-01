彰化漁港從規畫到核定經費、確定動工，前後近30年，去年動土、發包，契約金額12.1億元，但是區域畫定和漁港計畫都尚未公告，製冰冷凍廠和加油站等一般設施也未徵求投資計畫，怕砸經費只是蓋座空殼？縣府表示漁港區域畫定等都在積極辦理中。

彰化漁港在馬政府時代核定，直到前年為了配合風力發電運維碼頭才加速啟動，共發包北防風林填築和圍堤工程、防波堤及內港口開闢興建工程、漁船筏停泊區及浮動碼頭興建工程等，3件工程共12.1億元，容納132艘漁席，預計2021年1月開港營運。

但漁民卻質疑動工「倉促」，彰化漁港區域畫定，至今都還不見公告，漁港也沒有加油站、冷凍廠等配套設施，感覺像是「做做樣子」，懷疑真的能夠如期營運嗎？

彰化區漁會總幹事陳諸讚表示，彰化沒有不候潮碼頭，彰化漁港受到漁民期待，但是南岸還是拋石海岸，就怕颱風大浪撲上來，漁港魚粉碎，不安全了，加上沒設計曳船道，不知到時漁船怎麼上岸、下水，要達到功能完備漁港，後續經費至少得再投入3、40億元。

興蓋漁港經費龐大，全台各地都進行漁港總檢討，以至於彰化漁港從核定到實際施工走了將近30年，但工程發包若不能發揮功用，更教人擔憂浪擲經費。

彰縣府表示，區域畫定和漁港計畫相關作業辦理中、冷凍冰場和加油站等漁港設施用地尚未填築，也積極向中央爭取經費辦理後續建設，至於港檢所用地尚未填築完成，後續將邀集海巡單位研議規畫設置。

(中時 )