美國聯邦參眾議院近期分別公布《2020財年國防授權法案》（FY 2020 NDAA）更新版本。眾院版本要求增進美台網路安全，國防部長需對台美高階工作小組成立與合作提出報告，因應新興網路安全議題。

參眾兩院分別在6月27日與7月12日通過各自版本的NDAA。其中眾議院版本新增的第1250G條主要是談美台相關網路活動安全。這項修正案是由日前才被川普提名出任國家情報總監的德州眾議員雷克里夫提出。

根據公布內容，國會意見要求在法案生效180天內，國防部長應向國會軍事委員會提出報告，報告事項包括為協調因應新興網路安全議題，建立一高階、跨部門美台工作小組的可行性；美台網路安全合作相關計畫的討論；美台就網路安全活動建立、執行或履行相關協議所遭遇障礙的討論。

參議院版本呼籲，推動美台擴大在人道救援及災難救助方面合作。國防部長應考慮支持將美國醫療船停靠台灣做為年度「太平洋夥伴」（Pacific Partnership）任務的一部分，並支持台灣醫療船與美方共同參與適當演習，以改善災難應變規畫與整備能力。

參眾兩院將在9月國會開議後，針對內容展開協商，討論最後版本，經兩院重新表決後，送交總統簽署生效。

(中時 )