日本男星中村倫也被權威公信榜ORICON評選為2019年上半年「人氣爆棚男星」第2名，近日除了和黑木華、高橋一生共演戲劇《凪的新生活》，飾演生活不拘小節的「派對男孩」，在新片《一定要結婚嗎》則徹底轉換形象，飾演一名憨厚老實的上班族，導演大九明子笑言中村的演技很精湛，讓她非常放心：「唯一的缺點就是太過迷人，與角色不符！」

片裡初次與單身熟女黑川芽以相親約會，以一身俗氣的紅黑相間絨毛外套和中規中矩的格紋襯衫赴約，讓美麗大方的黑川芽以覺得逗趣又好笑，而種種生澀靦腆的反應，也與他戲外帥氣風趣的形象大相逕庭。大九明子表示：「他長得比較優雅，像個王子，所以我們花很多心力在他的妝髮和服飾上，就是希望他看起來醜一點。」

中村倫也在片中變身為憨厚老實男。（CatchPlay提供）

除了改變外在，中村同時努力以行為舉止揣摩害羞的純情暖男，一場他在飯店身穿浴袍等待黑川芽以沐浴完畢的戲裡，為表現角色忐忑不安的情緒，把浴袍下的內褲脫下又穿上，緊張模樣令人噴飯，他說：「我一直在思考，當女性在淋浴時，像這樣害羞的男性在房間等待時會做什麼呢？應該會做一些事情來緩解自己緊張的情緒吧，所以配合劇本裡簡單的動作指示，我就加了一點戲！」該片9日上映。

(中時 )