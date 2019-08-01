夏季熱浪讓氣溫狂飆，彰化38歲楊姓男子智能障礙且不良於行，住在鐵皮屋內耐不住高溫，中暑昏迷，體溫竄到41.8度，送衛福部彰化醫院急救，昏迷指數低到3分，經插管及緊急降溫後送加護病房才救回一命。

急診醫師黃鎧翊提醒體性不只是戶外中暑常發生，也要小心室內中暑，一旦中暑昏迷一定要馬上送醫，搶時間降溫。黃鎧翊指出，夏天不舒服常會說「中暑」了，其實是熱衰竭，在熱環境過久，持續流汗，某種程度上可視為中暑前兆；中暑是指高溫環境下，身體難以散熱，造成身體的體溫超過40.5℃，同時中樞神經的功能出現障礙，危及生命。一旦中暑發高燒甚至昏迷，一定要邊降溫、邊送醫。

彰化醫院加護病房主任林文培強調，中暑昏迷後，若不在1小時內快速降溫，即使救得回來，9成以上都無法恢復原狀，大部分腦神經會受損，民眾千萬不要輕忽中暑。

楊男住在鐵皮屋，沒有冷氣，日前的下午2點氣溫正高，他向姊姊說他很渴，4點時姊姊發現他竟然昏迷了，連忙連絡消防隊送醫。

急診醫師黃鎧翊說，楊男到院時，意識不清，不只體溫高到嚇人的41.8℃，連昏迷指數都只有3，經插管搶救，連續施打低溫4℃的生理食鹽水4000㏄，1小時後體溫降到39.7度，送加護病房。林文培指出，楊男在加護病房，以降溫器連續施救，終於慢慢降溫，脫離險境，經過10多天的照護，恢復狀況良好。

(中時 )