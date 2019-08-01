新北市淡水區7月30日下午一位66歲陳姓婦人神色慌張、手握多張操作筆記到銀行欲提領77萬元的現金，因為面鈔金額龐大，楊姓行員因此多加詢問並立即撥打165請求員警協助，在員警、行員查證與勸阻下，這才保住了陳婦77萬元養老金。

陳婦表示中午接到台中檢察官來電，他說陳婦帳戶涉入「擄人勒贖」案，要求帳戶金額需要全數提領，否則吃上官司。她立即前往銀行提領現金。因為金額龐大36歲楊姓行員驚覺有異，開口詢問這筆錢要用在於何處，陳婦神色慌張面露恐懼說：「這筆錢是要買付房子」。行員心想買房怎麼一點開心氣息都沒有，以立即撥打165請求員警協助，並「護鈔」名義延遲撥款。

淡水警分局中山路派出所警員湯嘉宸到場後，一方面透過行員了解情形，另一方面撥打紙條上的詐騙電話求證，最後耐心解釋犯罪手法，陳婦終才恍然大悟，驚呼：「現在詐騙集團這麼厲害啊！」在員警、行員查證與勸阻下，這才保住了陳婦77萬元養老金。

淡水警分局提醒，若接獲電話提到詐騙詞句「檢察官監管帳戶」、「健保卡遭盜用」、「購物解除分期付款」、「假冒親友急需借錢（猜猜我是誰）」這些都是詐騙集團的慣用手法，民眾要冷靜地秉持「一聽、二掛、三查」，以防遭受詐騙。

(中時 )