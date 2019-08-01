有「國民年下男」稱號的韓國演員丁海寅，擁有陽光笑容､帥氣外型､精實身材，成為「國民男友」的最佳人選。今年將二度來台於10月12日（六）在TICC台北國際會議中心舉辦《2019 JUNG HAE IN ‘ONE SUMMER NIGHT’ FAN MEETING IN TAIPEI》見面會，活動門票將於8月11日(日) 下午兩點開賣，活動票價為NT$ 2800 / 3600 / 4600 元。丁海寅將和全場購票粉絲一一近距離擊掌，還有機會抽中和丁海寅合照（十人一組）、親筆簽名拍立得等好康福利。

丁海寅公開座位圖。（圖／STARSHOW全星秀提供）

丁海寅2014年以演員出道，2016年以《孤單又燦爛的神－鬼怪》的初戀學長打開知名度，當時丁海寅飾演女主角金高銀在高中時期暗戀的學長，兩人在《鬼怪》中沒能在一起，近期在電影《愉悅的音樂專輯》中終於修成正果。隨後又在《當你沉睡時》、《機智牢房生活》、《經常請吃飯的漂亮姐姐》與近期再度造成話題剛完結的《春夜》擔任男主角。

丁海寅見面會公開粉絲福利。（圖／STARSHOW全星秀提供）

過去曾在記者會上丁海寅展現了好歌聲，令人驚艷。金高銀更形容丁海寅的笑容是價值一千萬的笑容，粉絲可千萬把握機會，現場有機會聽到丁海寅的好歌聲和迷人笑容。

(中時電子報)