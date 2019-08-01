樹德科大日前派出12名原住民學生，在暑假前往關島參與文化交流。在出發前半年，校方就為學生進行期前培訓，課程包括南島民族文化、原住民族樂舞、關島查莫洛族等，讓團員能熟悉其文化特色。樹科大學生在關島表演原住民舞蹈，受當地民眾歡迎。

今年是樹科大第2年辦理「南島文化國際交流活動」，在教育部高教深耕計畫補助下，此次文化交流由組長陳玟瑜與承辦人曹詩傑帶隊，拜會關島大學、傑夫帕哥查莫洛文化村、關島博物館等單位。

樹科大參訪團學生也探訪當地傳統生活習慣，了解關島原住民族生活形態；進行田野調查、訪談、文獻資料搜集，將關島查莫洛族「食、衣、住、祭典」等文化構面系統性分析與彙整，讓雙方原住民族間的對話及交流更為緊密。

團員在關島街頭進行傳統樂舞快閃表演，獲得許多掌聲。團員陳勝齊說，大家樂在其中，且可以接納自己和夥伴在跳樂舞時的真實，不制式的要求整齊畫一，這就是文化呈現，文化是真實、有溫度且連結彼此的。

交流期間，團員也每天集會檢討，希望調整對既有南島族群文化的認知差異與優勢，並在異國撒下文化種子，使其萌芽成長。

(旺報 )