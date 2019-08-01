當地糕餅業者推出高美溼地限定的彈塗魚、招潮蟹特色餐點，逼真可愛模樣，令人不知從何下手。。（王文吉攝）

當地糕餅業者推出高美溼地限定的彈塗魚、招潮蟹特色餐點，逼真可愛模樣，令人不知從何下手。。（王文吉攝）

高美溼地遊客服務中心規畫「生態體驗館」，提供遊客完整的溼地與生態知識。（王文吉攝）

高美濕地遊客中心設有「展翅高飛」互動體驗設施，藉由體感裝置設計的互動遊戲，增加遊客對於溼地生態的印象。（王文吉攝）

高美溼地遊客服務中心日前正式營運，館方打出免費入館優惠，邀請大、小朋友趁暑假前來參觀，館內除提供定時導覽服務外，另有多項體驗設施，並預告9月起實施收費，成人100元、12歲以下60元。館方表示，未來票價可折抵消費，由在地糕餅業者提供彈塗魚、招潮蟹特色餐點，還有清水農會獨家的韭菜餅乾等。

高美溼地為國際級景點，也是中部生態保育天堂，台中市府為旅遊資訊和導覽服務，斥資3.6億元興建遊客服務中心，設有生態體驗館、環形劇場、互動體驗區及生態教育中心，目前委託寶美興業經營。

互動體驗區入口的「溼地知識牆」先帶遊客綜觀全球溼地與候鳥遷移路徑，接著引領民眾了解高美溼地的發展史與在此棲息的動植物。而溼地植物、螃蟹共舞及展翅高飛互動體驗設施則最受小朋友歡迎，藉由體感裝置設計的互動遊戲，增加孩子對於溼地生態的印象。

大小朋友還可在「高美記憶圖」與親友留下專屬倩影，出口處的生態教育中心不定期舉辦生態講座與活動。甫踏入環形劇場，便可感受到360度投影的震撼，劇場播放高美溼地一年四季、一日晨昏之美，展現獨有的魔幻地景。

寶美興業執行長顧國顯表示，目前免費入館，為顧參觀及品質，預計自9月起收費，成人100元、12歲以下兒童60元。未來除提供定時或預約導覽，門票還可折抵特色餐飲及文創商品消費，有在地糕餅業者提供彈塗魚、招潮蟹特色餐點，以及清水農會獨家的韭菜餅乾等。

(中時 )