梁靜茹擔任寶格麗全新形象概念店開幕的剪綵嘉賓，分享她的血拚經驗。（陳俊吉攝）

寶格麗全台首家全新概念店落腳新光三越信義新天地，今日盛大開幕。（BVLGARI提供）

寶格麗全台首家全新概念店落腳新光三越信義新天地，

寶格麗SERPENTI EYES ON ME孔雀石與藍寶石鑽石戒指，26萬9300元。（BVLGARI提供）

寶格麗Serpenti系列頂級鑽石項鍊，1331萬元。（BVLGARI提供）

寶格麗SERPENTI VIPER玫瑰金耳扣，約4萬7500元。（BVLGARI提供）

寶格麗SERPENTI VIPER玫瑰金紅玉髓鑽石戒指，約15萬900元。（BVLGARI提供）

寶格麗SERPENTI VIPER紅玉髓與鑽石項鍊，約14萬5400元。（BVLGARI提供）

由當代知名建築師Peter Marino操刀的寶格麗全新形象概念店登台，首店落腳台北新光三越信義新天地A4館，風格延伸自寶格麗羅馬總店，感覺更加明亮、可親，受邀擔任剪綵嘉賓的梁靜茹身穿一襲紅色曳地禮服翩然與會，自曝她的寶格麗包包、珠寶多半是在機場免稅店買的，「因為經常出國商演，還沒回到家，演唱的酬勞都在機場花光了！」，說完還頗不好意思地笑起來。

梁靜茹回憶她的第一件寶格麗是只皮夾，是十多年前出國舉辦演唱會時，為了犒賞自己的辛勞在機場免稅店買的。她笑說，雙子座的她好奇心強、求知若渴，看到什麼都想問個清楚，最後就忍不住買下來，「剛剛和寶格麗總經理聊到手表，覺得也好想要喔!」

昨日梁靜茹全身上下佩戴要價近兩千萬的寶格麗珠寶，其中SERPENTI鑽石項鍊更是破千萬，她笑說這條項鍊很適合走紅毯，等到十幾年後兒子要娶媳婦時，一定要來買。

寶格麗全新形象概念店融入羅馬文化元素，光是採用的大理石石材就多達20多種，且都是空運來台，青銅打造的窗櫺設計靈感源自羅馬萬神殿的拼花地磚，就連地板以紅色斑岩鑲嵌的八芒星也有典故，最早是鑲嵌在寶格麗羅馬總店大門入口的地板，一直以來就是寶格麗最重要的經典元素之一。

全新形象店除了風格明亮、充滿藝術品味，內裝擺設也更加可親，置中的中島吧台展示櫃和手工琉璃吊燈吸引消費者入內參觀、方便上前鑑賞，讓珠寶不再高高在上，繼新光三越信義店A4店之後，寶格麗今年底前在高雄漢神店、台北101店也會陸續完成改裝，融入全新形象概念店的設計風格。

為了慶祝寶格麗台北新光三越信義A4店開幕，即起推出一款開幕限定、獨家販售的SERPENTI Forever黑金色蟒蛇皮水桶包，黑色和金色蟒蛇皮搭配金色鍋質流蘇鍊、黑色與銀色蛇頭扣環，是結合皮革與珠寶兩大工藝的完美佳作。

(中時 )