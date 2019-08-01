栗喉蜂虎求偶行為。（周民雄攝影，金管處提供）

栗喉蜂虎捕食蜻蜓。（周民雄攝影，金管處提供）

停棲在木麻黃樹的栗喉蜂虎。（周民雄攝影，金管處提供）

栗喉蜂虎捕食熊蟬。（周民雄攝影，金管處提供）

文字作者李可在22年前與周民雄一起走入栗喉蜂虎的世界。（李金生攝）

金管處發表新書「夏日精靈-栗喉蜂虎」。（李金生攝）

新書文字作者李可的簽書會，吸引鳥友熱情捧場。（李金生攝）

有「夏日精靈」之譽的栗喉蜂虎是金門最具特色的夏候鳥，金門國家公園管理處為披著一身亮麗羽衣的牠們發表新書，邀請作者李可分享她與已故生態攝影工作者周民雄在22年前走入田野，透過相機、錄音和繪畫紀錄這種特殊鳥類的精彩和繽紛，有溫度的往事讓鳥友十分感動。

在台灣並無分布的栗喉蜂虎，以擅於捕捉蜜蜂、蝴蝶和蜻蜓等昆蟲為食，每年4月陸續來到金門作客，9月中旬以後才會離開，五彩絢爛的美麗身影，一直是金門夏日天空的主角。

22年前，出身廣播界的李可與從台灣跨海來到，任職金管處的生態攝影工作者周民雄相偕走入栗喉蜂虎的世界，用攝影、錄音、繪圖、書寫和製作廣播節目方式，紀錄牠們覓食、求偶、育雛，以及夜棲及遷徙的精彩作客生活。

金門國家公園管理處將他們的努力成果編輯成冊，並在日前的新書發表會中，邀請李可再回到她曾經上山下海，後來還完成研究所學業的金門，與專程來到的鳥友分享曾經的點點滴滴。

在工作伙伴周民雄於2015年離世，永遠缺席後半段人生下，李可感性說道，手上拿著這本全紀錄，再回首前塵往事，所有的酸甜苦辣都是一種懷念，也是一種感動。

(中時 )