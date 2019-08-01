交通部自去年來為拚觀光，前後累積豪砸數十億祭補助，而今宣布再推出秋冬補助方案，把補助總額大幅提高至36億，這樣花大錢救國旅是否有明顯成效也引發討論，各大飯店業者如晶華、寒舍、福容、福華、國賓等都表示樂見任何能增加民眾出遊意願的政策；但也有不少飯店業者私下表示，過去的春遊補助其實並無明顯成效，更指僅撒錢來拚觀光並非長久之道。

此次秋冬旅遊補助針對團體旅遊、自由行住宿、觀光遊樂業入園等族群皆有優惠方案，盼增加國民出門旅遊意願。六福旅遊集團旗下飯店包含六福莊、六福客棧、台北六福萬怡酒店、六福居以及六福村遊樂園都在補助範圍內，因此對旅遊補助樂觀其成，也將配合執行。

福容大飯店表示，目前秋冬補助的細節還尚未明朗，只要配套措施不過於繁瑣，相信都有利於提升民眾旅遊意願，以福容大飯店過去經驗來看，都可提高2成左右的住房率；台北晶華酒店則指出，政府的補助的確有幫助吸引到不同族群的國人來飯店，但是因台北晶華酒店有高達8成都為國際觀光客，因此並沒有很大幅度的成效；而福華大飯店樂見「擴大秋冬國民旅遊奬勵計畫」推行之餘，也希望能有更長期的觀光活動優惠效應，並將觀光效益回饋在旅宿業者及台灣旅客。

(中時 )